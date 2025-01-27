شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب أكبر وتخزين أفضل.. مايكروسوفت تحدث Xbox بخطوة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن تحديث جديد ضمن برنامج Xbox Insiders التجريبي، حيث أصبح بإمكان المستخدمين في “Alpha-Skip Ahead” استخدام أقراص USB خارجية تتجاوز السعة الحالية المحددة بـ16 تيرابايت.

ووفقًا لما أوضحته الشركة، ستستخدم هذه الأقراص تقسيمات متعددة لزيادة مساحة التخزين المتوفرة، وسيتم عرضها كأجهزة منفصلة في قائمة التخزين.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه أجهزة Xbox التقليدية من قيود على مساحة التخزين الداخلية، والتي تتراوح عادةً بين 500 جيجابايت و1 تيرابايت فقط، مما يجعلها غير كافية للألعاب الحديثة التي قد تصل أحجامها إلى أكثر من 50 جيجابايت.

تفاصيل التحديث

قبل هذا التحديث، كان الحد الأقصى لسعة الأقراص الخارجية المسموح بها على أجهزة Xbox عبر USB 3.0 هو 16 تيرابايت، مع إمكانية توصيل 3 أقراص كحد أقصى في نفس الوقت، أما الآن، فإن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين توصيل أقراص بسعات أكبر، شريطة أن يتم إعادة تهيئتها للاستفادة من دعم Xbox الجديد لهذه السعات الضخمة.

وأضافت مايكروسوفت: “الأقراص التي تزيد سعتها عن 16 تيرابايت والمهيأة مسبقًا لن تتأثر بالتغيير، ولكن يجب إعادة تهيئتها للاستفادة من الدعم الجديد.”

ميزات إضافية في التحديث

إلى جانب تحديث التخزين، قامت مايكروسوفت بإضافة ميزات جديدة، منها:

1. شعار التخفيضات: أصبحت الألعاب المخفضة تظهر بشعار خاص على الشاشة الرئيسية، مما يسهل على اللاعبين التعرف على العروض.

2. إصلاحات وتحسينات: تضمن التحديث تحسينات في الأداء، مثل تحسين قراءة “الراوي” في الإعدادات، وزيادة كفاءة التطبيقات الإعلامية، وتحديثات لعرض اللغات المحلية.

تجربة Xbox بدون جهاز Xbox

تأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية مايكروسوفت لتقديم تجربة “Xbox بدون جهاز Xbox”، عبر خدمة Xbox Cloud Gaming، يمكن للمستخدمين تشغيل الألعاب عبر الحوسبة السحابية، سواء على أجهزة اللابتوب، أو هواتف أندرويد وآيفون، أو حتى أجهزة التلفاز الذكية، وهذا يعني أن اللاعبين لن يحتاجوا إلى القلق بشأن مساحة التخزين أو مواصفات الأجهزة.

تأثير التحديث على اللاعبين

هذا التحديث يُعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة اللاعبين الذين يواجهون تحديات في تخزين الألعاب الضخمة. كما يعكس التزام مايكروسوفت بتوسيع خيارات اللاعبين وجعل خدماتها أكثر مرونة وسهولة.