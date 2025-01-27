شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تصدر بيان ناري وتعلن رفضها كل الضغوطات والمساومات جملة وتفصيلا والتي وردت في بيان المبعوث الأممي الى اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت خارجية صنعاء عن رفض وإدانة أي محاولات للتدخل الخارجي بقضية المضبوطين على ذمة خلية التجسس الأخيرة. وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها. ويأتي موقف صنعاء على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة “خلايا التجسس”. واكد ابوراس أن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً

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