شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة صنعاء تصدر بيان ناري وتعلن رفضها كل الضغوطات والمساومات جملة وتفصيلا والتي وردت في بيان المبعوث الأممي الى اليمن والان مع التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة صنعاء تصدر بيان ناري وتعلن رفضها كل الضغوطات والمساومات جملة وتفصيلا والتي وردت في بيان المبعوث الأممي الى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.