شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تفرض عقوبات صارمة ضد التقييمات الزائفة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

التقييمات الزائفة عبر الإنترنت

نشر تقييمات جديدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت جهات تنظيمية بريطانية للرقابة على الإنترنت اليوم الجمعة في أعقاب تحقيق، أن شركة جوجل تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد التقييمات الزائفة عبر الإنترنت.وأشارت إلى أن جوجل ستفرض عقوبات أكثر صرامة على المراجعين المارقين والشركات التي تحاول الاستفادة منها.وقالت هيئة المنافسة والأسواق، إن شركة جوجل التزمت باتخاذ "خطوات صارمة" للكشف عن المراجعات المزيفة وإزالتها.حتى تتمكن من تحديد الشركات والمراجعين الذين يحاولون الاستفادة من المنشورات المزيفة والتحقيق معهم بسرعة.وقالت هيئة الرقابة على الإنترنت، إن جوجل ستحذف جميع التقييمات التي كتبها أشخاص يكتبون بشكل متكرر تقييمات زائفة أو مضللة - سواء كانت إيجابية أو سلبية - للشركات في المملكة المتحدة.كما ستمنع هؤلاء المراجعين من نشر تقييمات جديدة، سواء كانوا في المملكة المتحدة أم لا.