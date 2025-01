شكرا لقرائتكم خبر عن "أصابت هدفها بدقة".. كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختبرت بيونغ يانغ صواريخ كروز استراتيجية أُطلِقت من البحر، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية السبت، مضيفة أنها أصابت هدفها "بدقة".وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي حضر الاختبارات السبت، إن "وسائل الردع لدى القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يجري تطويرها بشكل أكبر"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)