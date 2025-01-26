شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يصل سعرها إلى 25 ألف دولار.. بيع هواتف أيفون مستعملة تضم تطبيق Tik Tok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لتقرير صادر عن USA Today، يستفيد بعض مستخدمي iPhone من فرصة غير عادية نشأت بسبب غياب Tik Tok لفترة وجيزة عن متاجر تطبيقات Apple وGoogle في الولايات المتحدة، فنظرًا لأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير لا يزال غير متاح للتنزيلات الجديدة، فقد ظهرت هواتف iPhone المجهزة بتطبيق Tik Tok المثبت مسبقًا على eBay، حيث يطالب بعض البائعين بأسعار مذهلة تصل إلى 25000 دولار.

وينبع الموقف من الحظر المؤقت الذي شهد إزالة Tik Tok من متاجر تطبيقات Apple وGoogle في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن التطبيق أصبح متاحًا مؤخرًا مرة أخرى لملايين المستخدمين الذين قاموا بتنزيله بالفعل، إلا أن آخرين حذفوه أو لم يقوموا بتثبيته مطلقًا ما زالوا غير قادرين على العثور عليه في المتاجر. وقد أدى هذا إلى إنشاء سوق للهواتف المجهزة بتطبيق Tik Tok المثبت مسبقًا.

وتكشف قوائم هذه الأجهزة على eBay عن مجموعة واسعة من الأسعار، وفي حين يطلب بعض البائعين مئات الدولارات، يذهب آخرون إلى أقصى الحدود، وعلى سبيل المثال، تم مؤخرًا إدراج هاتف iPhone 15 Pro Max مثبت عليه تطبيق Tik Tok مقابل 10000 دولار من قبل بائع في فلوريدا، كما قام مستخدم آخر في ولاية كارولينا الشمالية بإدراج هاتف iPhone 16 Pro Max مقابل مبلغ مذهل يبلغ 25000 دولار، وفي إحدى الحالات، تم إدراج هاتف iPhone 15 Pro مثبت عليه تطبيق Tik Tok وتطبيق تحرير الفيديو CapCut من ByteDance مقابل مبلغ مذهل يبلغ 4.5 مليون دولار.

وعلى الرغم من هذه الأسعار المرتفعة المجنونة، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهواتف تُباع بالفعل، لقد لفتت العديد من القوائم الانتباه، حيث تلقى بعضها آلاف المشاهدات، ولكن يبدو أن معظم الأجهزة لا تحتوي على عروض نشطة، وتميل الهواتف التي تحتوي على عروض إلى أن تكون طرزًا أقدم بأسعار أكثر تواضعًا، بين 100 دولار و200 دولار.

ويأتي الطلب على هذه الهواتف المجهزة بتطبيق Tik Tok في الوقت الذي ينتظر فيه المستخدمون عودة التطبيق رسميًا إلى متاجر التطبيقات، لقد أعطى الأمر التنفيذي الأخير للرئيس دونالد ترامب بتأخير تنفيذ حظر Tik Tok بعض الأمل، ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني حتى الآن لموعد إعادة تفعيل التطبيق، حيث اقترح ترامب إمكانية إنشاء مشروع مشترك حيث تمتلك الولايات المتحدة 50 في المائة من التطبيق أو حتى بيع محتمل لشخصيات بارزة مثل إيلون ماسك من شركة تسلا أو لاري إليسون من شركة أوراكل.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك بيل فورد، وهو مستثمر رئيسي في الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا. وفي حديثه في فعالية في دافوس بسويسرا، اقترح فورد أن المناقشات التي تشمل كل من الحكومتين الصينية والأمريكية تتقدم إلى الأمام وقد تسفر عن نتائج بحلول نهاية الأسبوع.