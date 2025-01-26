شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أكثر من 80 ألف سيارة "كيا" في أمريكا.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

سحب سيارات كيا في أمريكا

مشكلات سيارات كيا

شركة كيا أمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة السيارات "كيا أمريكا" سحب أكثر من 80 ألف مركبة.وأشارت إلى أن سبب ذلك، أسلاك أرضية تحت مقعد الراكب الأمامي قد تتعرض للتلف وتمنع عمل الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان بشكل صحيح.ويمكن أن تتسبب الأسلاك التالفة أيضا في نشر الوسادة الهوائية الجانبية بشكل غير مقصود، وفقا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.ويغطي الاسترجاع 80 ألفًا و255 مركبة من طرازات عام 2023 إلى 2025.ولتصحيح الوضع، سيقوم الوكلاء بفحص واستبدال وإعادة توجيه مجموعة الأسلاك الأرضية، حسب الحاجة مجانا.وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الوكلاء بتركيب أغطية للأسلاك، وسيخطر المالكين عن طريق رسائل بريدية في شهر مارس.وفي ديسمبر الماضي أعلنت شركة كيا أمريكا عن استدعاء 22 ألفا و883 مركبة.جاء ذلك حينها، وفقا لإشعار استدعاء نشرته الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة على الإنترنت.