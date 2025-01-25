شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وتهجير الآلاف.. مجلس الأمن يناقش أوضاع الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا أمس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مركزًا على أوضاع الأطفال في غزة.وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، استشهاد وتهجير الآلاف من الأطفال في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 17 ألف طفل جرى فصلهم عن أسرهم، وأن مليون طفل في حاجة إلى رعاية صحية نفسية.وشدد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار لتوسيع الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الجماعي لتلبية احتياجات أكثر من مليوني شخص في غزة.