شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل يهود رهينة تصر إسرائيل على إطلاق سراحها.. فمن هي؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالسبت، 25 يناير 2025 04:39 م
قالت مصادر في الفضائل الفلسطينية، إن أربيل يهود الرهينة التي طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق سراحها، على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها خلال أيام.
وأصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على أن أربيل يهود البالغة من العمر 29 عامًا مدنية ويجب إطلاق سراحها السبت، وفقًا لصفقة وقف إطلاق النار.
وبحسب "سي إن إن" فإنه على عكس الجنديات الإسرائيليات الأربع اللاتي أطلق سراحهن السبت، لم يتم أسر يهود في قاعدة عسكرية، بل تم أخذها كرهينة من منزلها في نير عوز في 7 أكتوبر من عام 2023.
وبحسب مصدر نقلت عنها "سي إن إن" فإن أربيل يهود "تم احتجازها من جانب سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي) كونها جندية مدربة داخل برنامج الفضاء في الجيش الإسرائيلي".
وتعليقا على ذلك قالت مصارد في حماس: "أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل".
وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لوسائل إعلام: "إن الأسير أربيل موجود لدى سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي".
من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهم، لتبادل الأسرى والرهائن من قطاع غزة.
وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حماس لم تلتزم بالاتفاق وسنعمل على إعادة المختطفين، وملتزمون بذلك"
وضمن الاتفاق التي توصلت الجهود المصرية القطرية الأمريكية إليه بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، سلَّمت حركة حماس اليوم السبت، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.
واستعرضت الفصائل المجندات الأربعة وهن يرتدين الزى العسكري، على منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين في وجود العشرات من عناصر الفصائل الفلسطينية.
ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستسلمهن إلى إسرائيل.
وأكد لجنة الصليب الأحمر التي تسلمت الرهائن، أن الحالة العامة لصحة للأسيرات الإسرائيليات الأربع جيدة.
من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، استلام 4 مجندات محتجزات لدى حركة حماس، وذلك ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.
وذكر بيان مشترك من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أنه جرى المجندات الأربع المُفرج عنهن إلى قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.
وأفاد بأن وحدة نخبة من الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك ترافقن المجندات في طريقهن إلى إسرائيل، حيث سيخضعن لتقييم طبي أولي.
ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة للمجندات، كما نشرت حماس أسمائهن وهن: "كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، ليري إلباج".
بدوره قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المختطفين داخل قطاع غزة".
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق اليوم السبت اكتمال الاستعدادات لاستقبال الأسيرات المفرج عنهن، وقال إن مروحيات سلاح الجو جاهزة لعملية نقل المفرج عنهن إلى إسرائيل.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن كبار المسؤولين الأمنيين وهم رئيس الأركان ورئيسا الشاباك والموساد يشرفون على عملية تسلم المجندات.
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