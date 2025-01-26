شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل يهود رهينة تصر إسرائيل على إطلاق سراحها.. فمن هي؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر في الفضائل الفلسطينية، إن أربيل يهود الرهينة التي طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق سراحها، على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها خلال أيام.

وأصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على أن أربيل يهود البالغة من العمر 29 عامًا مدنية ويجب إطلاق سراحها السبت، وفقًا لصفقة وقف إطلاق النار.

وبحسب "سي إن إن" فإنه على عكس الجنديات الإسرائيليات الأربع اللاتي أطلق سراحهن السبت، لم يتم أسر يهود في قاعدة عسكرية، بل تم أخذها كرهينة من منزلها في نير عوز في 7 أكتوبر من عام 2023.

وبحسب مصدر نقلت عنها "سي إن إن" فإن أربيل يهود "تم احتجازها من جانب سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي) كونها جندية مدربة داخل برنامج الفضاء في الجيش الإسرائيلي".

وتعليقا على ذلك قالت مصارد في حماس: "أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل".

وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لوسائل إعلام: "إن الأسير أربيل موجود لدى سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي".

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهم، لتبادل الأسرى والرهائن من قطاع غزة.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حماس لم تلتزم بالاتفاق وسنعمل على إعادة المختطفين، وملتزمون بذلك"

وضمن الاتفاق التي توصلت الجهود المصرية القطرية الأمريكية إليه بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، سلَّمت حركة حماس اليوم السبت، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.