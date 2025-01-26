شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة بغزة: إنسانية الفرق الطبية وتضحياتهم استمرت طوال 470 يوما تحت القصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الفئة الطبية والتمريضية بكل تخصصاتها وكل من عمل في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023 هم أصحاب المعاني والفخامة والأخلاق الإنسانية والمعطف والجيش الأبيض، لأنهم عملوا طوال هذه الفترة لأكثر من 470 يوما تحت قصف إسرائيل ونيران قناصاته ودباباته والمدفعية الثقيلة التابعة لجيش الاحتلال، متابعا: "هؤلاء يستحقون كل الاحترام والتقدير، حيث عملوا في ظروف صعبة للغاية في ظل ضيق العيش وقلة في الرواتب واستهداف متكرر لأماكن العمل من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجيش الأبيض في غزة هم أيدي نظيفة بيضاء استقبلت أبناء الشعب الفلسطيني طول فترة العدوان، حيث استقبلت حوالى 160 ألف جريح وشهيد ومئات الآلاف من المرضى الذين أصيبوا بأمراض معدية وترددوا على المستشفيات، متابعا: "الأطباء سهروا طوال ليالى الحرب وعملوا على مدار الساعة لراحة المصابين والمرضى".

وأشار "دقران"، إلى أن الطواقم الطبية والتمريضية تعرضت للاعتقال من قبل جيش الاحتلال، وجرحوا واستشهدوا وعملوا في ظل قلة الأدوية وحصار وقلة مستلزمات طبية، وما زال منهم عددا كبيرا مصابا ومعاقا وما زال على رأس عمله، متابعا :"هم تيجان الرؤوس وفخر وعزة الشعب الفلسطيني، ونرفع لهم القبعة ونفتخر بالأطقم الطبية الذين شاركوا في المحنة والظروف الصحية الصعبة لهم منا كل الاحترام والتقدير ولا ننسى الوفود التى وقفت معنا من الخارج من الأطقم الطبية التى شاركت معنا في العمل نقدم لهم جزيل الشكر".

وتابع :"الأطباء في غزة عملوا في ساعات مستمرة ومنهم من استمر في العمل لعدة أيام بشكل متواصل تصل لـ3 أيام ويغادر ويعود للعمل، وهناك من كان يعمل لمدة أسبوع ويغادر لبيته وهناك من ظل على رأس عمله داخل المستشفى وأقام داخلها ولم يغادر مكان العمل"، قائلا: "لم أعد لمنزلى منذ أكثر من 470 يوما وحتى هذه اللحظة مستمر على رأس عملى ولم أغادر المستشفى والكثير من الأطقم الطبية عملت واستمرت في عملها لعدة أسابيع متواصلة، وعملوا أضعاف ساعات العمل التي يجب أن يؤدونها في ظل حرب الإبادة الجماعية".