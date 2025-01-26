شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط: إسرائيل المستفيد الأول من عدم تشكيل الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إن إسرائيل هي المستفيد الأول من عدم تشكيل الحكومة في لبنان، وبالتالي تعطيل انطلاقة العهد؛ لأنها لن تغفر لنواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، حكمه التاريخي في المحكمة الدولية.وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بحسب "جميع الفرقاء، دون استثناء، إلى تسهيل مهمته".

وكانت ولادة الحكومة اللبنانية، قد تعثرت ولا يزال "الثنائى الشيعى" ( حزب الله وحركة أمل ) كلمة السر ورء تأخر إعلان التشكيل الحكومى، بل إن المعارضة دخلت على الخط أيضا، حيث إن التأخير جاء بعد ضغوط من قبل المعارضين للثنائى الشيعى، ووفق مراقبين فإن النواب وقوى التغيير المتحالفة مع حزب "القوات اللبنانية" تضغط على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لإعطاء الثنائى الشيعى" 4 وزراء شيعة فقط؛ بينما تُمثل القوى الأخرى بالوزير الخامس.

وتتركز ضغوط المعارضة حول عدم إعطاء "الثنائي الشيعي" الحصة الشيعية الكاملة في الحكومة ومنع ورود أى عبارة تعطي الشرعية لمقاومة إسرائيل حتى لو كانت لا تتضمن عبارة "مقاومة" بشكل مباشر، وتشير المصادر إلى أن سلام لن يتجاوب مع هذه المطالب لأسباب سياسية ودستورية فلا نواب شيعة في البرلمان خارج الثنائي الشيعي.



ومن جانبها، ترى قوى المعارضة أنه فى حال تعارض توزيع الحصص مع طموحات الثنائي الشيعى وتحديدا "حزب الله" فلن يكون بإمكانه تعطيل تأليف الحكومة الجديدة وسيجد نفسه ملزما بالسير بأي تشكيلة كي لا يكون خارج السلطة.



وهناك مؤشرات بأن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام سيقدم تشكيلة أمر واقع خلال أيام فإما أن يحصل على الثقة ويسير في عمله، أو يفشل في الحصول على الثقة وتصبح حكومته حكومة تصريف أعمال .