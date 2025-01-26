شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب الوكالات الأممية بنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الحكومة اليمنية الوكالات الأممية بنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبى اليمن، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية.

أدانت الحكومة اليمنية حملة الاعتقالات الحوثية بحق الموظفين الأممين.

رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسى، رشاد العليمى، بقرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إعادة تصنيف مليشيا الحوثى "منظمة إرهابية أجنبية".

وأكد التزام الحكومة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.

واعتبر أن اليمنيين، الذين تعرضوا لمختلف انتهاكات المليشيا، انتظروا الإنصاف، ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة.

ودعا إلى دعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216.

وكانت الحكومة اليمنية قد رحبت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، معتبرة ذلك خطوة هامة في مواجهة المليشيا التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريحات نشرها على منصة إكس إن هذا القرار يعكس إدراكًا عالميًا بخطورة الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي، والتي تشمل الهجمات المتكررة على الملاحة الدولية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية، فضلًا عن دورها في زعزعة الاستقرار الإقليمي بدعم مباشر من إيران.

وحث الوزير المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية عالمية”، إضافة إلى تكثيف الجهود لتجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية من أجل ضمان حماية الأمن والاستقرار الدولي.