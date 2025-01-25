شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المملكة.. أمطار متفاوتة الشدة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظات بلقرن، والنماص، وتنومة ورجال ألمع، وبارق.
كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق #جازان، #عسير، #الباحة و #مكة_المكرمة. #اليوم | #طقس_السعودية | #يوم_الجمعة— صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2025
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