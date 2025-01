شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المملكة.. أمطار متفاوتة الشدة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظات بلقرن، والنماص، وتنومة ورجال ألمع، وبارق.كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.