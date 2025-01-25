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الطقس في المملكة.. أمطار متفاوتة الشدة على منطقة عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

الطقس في المملكة.. أمطار متفاوتة الشدة على منطقة عسير

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظات بلقرن، والنماص، وتنومة ورجال ألمع، وبارق.
كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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