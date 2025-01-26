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شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يحضر الحفل السنوي لكؤوس المؤسس وخادم الحرمين للخيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء السبت، الحفل السنويّ الكبير على كأس الملك عبدالعزيز ( المؤسس ) - رحمه الله - وكأسي خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ الفئة الأولى ومفتوح الدرجات المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.
وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
وفاز بجائزة الشوط التاسع المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي "فئة 1 محلية" مسافة 1800م الجواد (يروع) الذي تعود ملكيته لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
كما حقق الجواد (راتل ان رول) العائدة ملكيته لشرف محمد الحريري واسطبل لاكي سفن المركز الأول في الشوط العاشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين G3 دولياً مؤهل لكأس السعودية 1800م، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لمالك الجواد.
فيما حسم نتيجة الشوط الثاني عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز "المؤسس" الفئة الأولى محلياً 1600م، الجواد (تاج بلادي) وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مالك الجواد (تاج بلادي).
وتعد هذه الكؤوس الأهم في سباقات الموسم، حيث يجمع كأس الملك عبدالعزيز نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة.
كما تمتد الأهمية في كأسي خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي كونه أحد أهم السباقات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي، وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة بوصفه مؤهلًا لكأس السعودية، وتُقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية وكذلك كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
كؤوس المؤسس وخادم الحرمين للخيلعقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن المقام ضمن الحفل 84 على جائزة وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين مسافة 2000م، وحقق الجواد (كثير) لمالكه حمد محمد حمد المري المركز الأول.
وفاز بجائزة الشوط التاسع المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي "فئة 1 محلية" مسافة 1800م الجواد (يروع) الذي تعود ملكيته لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
كما حقق الجواد (راتل ان رول) العائدة ملكيته لشرف محمد الحريري واسطبل لاكي سفن المركز الأول في الشوط العاشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين G3 دولياً مؤهل لكأس السعودية 1800م، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لمالك الجواد.
الأهم في سباقات الموسموخطف الجواد (سيف برزان) المركز الأول في الشوط الحادي عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية الإنتاج المحلي 1600م، وسلم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز جائزة الشوط لمالك الجواد متعب صالح محمد المزيد.
فيما حسم نتيجة الشوط الثاني عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز "المؤسس" الفئة الأولى محلياً 1600م، الجواد (تاج بلادي) وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مالك الجواد (تاج بلادي).
وتعد هذه الكؤوس الأهم في سباقات الموسم، حيث يجمع كأس الملك عبدالعزيز نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة.
كما تمتد الأهمية في كأسي خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي كونه أحد أهم السباقات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي، وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة بوصفه مؤهلًا لكأس السعودية، وتُقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية وكذلك كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.