شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.

وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.