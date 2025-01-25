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الطقس في المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

الطقس في المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على منطقة الباحة

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة.
وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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