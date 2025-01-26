شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارس عسير.. اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن المواد التعليمية والإثرائية ستكون متاحة عبر منطقة عسير من ناحية أخرى، هطلت السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظات بلقرن، والنماص، وتنومة ورجال ألمع، وبارق.

كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الدمام - شريف احمد - تقرّر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في مدارس منطقة عسير، وذلك بتوجيه من الإمارة، وحرصًا على سلامة الطلبة وعدم تمكنهم من الاستعداد لليوم الدراسي.وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن المواد التعليمية والإثرائية ستكون متاحة عبر منصة مدرستي ، ووفق القنوات التعليمية المتاحة.من ناحية أخرى، هطلت السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظات بلقرن، والنماص، وتنومة ورجال ألمع، وبارق.كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.