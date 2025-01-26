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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس عسير.. اليوم الأحد

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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس عسير.. اليوم الأحد

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الدمام - شريف احمد - تقرّر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في مدارس منطقة عسير، وذلك بتوجيه من الإمارة، وحرصًا على سلامة الطلبة وعدم تمكنهم من الاستعداد لليوم الدراسي.
وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن المواد التعليمية والإثرائية ستكون متاحة عبر ، ووفق القنوات التعليمية المتاحة.

منطقة عسير

من ناحية أخرى، هطلت السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظات بلقرن، والنماص، وتنومة ورجال ألمع، وبارق.
كما شملت الأمطار مراكز السودة، ومربة، والحبيل. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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