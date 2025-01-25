شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن اقتراب سيطرتها على بلدة أوكرانية ذات أهمية استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

اتفاق سلام في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها شقت طريقها إلى وسط بلدة ذات أهمية استراتيجية في شرق أوكرانيا، وأنها رفعت العلم الروسي هناك بعد معركة استمرت شهورا.وبحسب الوزارة، لا يزال الجنود الروس يقاتلون المدافعين الأوكرانيين الباقين في فيليكا نوفوسيلكا، التي كان يبلغ عدد سكانها نحو خمسة آلاف نسمة قبل الحرب.ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي تعليق فوري حول هذا، رغم أنهم أفادوا مؤخرًا بأن روسيا زادت من أعداد قواتها في المنطقة.وعلى مدار العام الماضي، شنت القوات الروسية حملة مكثفة لإحداث ثغرات في دفاعات أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وإضعاف قبضة كييف على الأجزاء الشرقية من البلاد.وأجبر الهجوم المستمر والمكلف كييف على التخلي عن سلسلة من البلدات والقرى والنجوع.وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسط بشكل سريع في إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا.وتسعى موسكو وكييف إلى تحقيق نجاحات في ساحة المعركة، لتعزيز مواقفهما التفاوضية قبل أي محادثات محتملة.