شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": مصر تتصدر الدول المقدمة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وأكد النائب علي مهران، أن مصر تتصدر الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وغذائية وطبية للأشقاء الفلسطينيين، حيث قدمت مصر جهودًا كبيرة في المجال الطبي لدعم قطاع غزة، حيث تقوم مصر بشكل منتظم بإرسال قوافل طبية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى غزة، خاصة في حالات الطوارئ، وهذه القوافل تتضمن أدوية، ومعدات طبية، ومستلزمات إسعافية لتلبية احتياجات المستشفيات في غزة، وإرسال فرقًا طبية من مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية في غزة.

وأشار مهران إلى أن مصر والحكومة المصرية شاركت وقامت بالتنسق مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتأمين دخول المساعدات لسكان غزة، من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى دعم الشعب الفلسطيني في غزة ومساعدته على التخفيف من آثار الحصار والظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تقود ملحمة إنسانية لدعم غزة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث أن مصر عملت على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ منذ أحداث أكتوبر 2023، ومن بينها توجيه 9 قوافل آخرها 200 شاحنة نقلت 3000 طن من المساعدات للقطاع، وسط حضور قوى لـ13 مؤسسة خيرية يرافقها شباب للدعم من كل المحافظات.