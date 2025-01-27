بطولة إنكلترا: يونايتد يفوز بصعوبة وتوتنهام يواصل السقوط للمباراة الرابعة تواليا

الرياص - اسماء السيد - لندن : قاد المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس فريقه مانشستر يونايتد إلى فوز صعب على مضيفه فولهام بهدف نظيف، الأحد في ختام الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

سجل ليساندرو هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78).

وارتقى يونايتد إلى المركز الثاني عشر بفوزه الثامن محققا 29 نقطة، فيما بقي فولهام عاشرا بـ33 نقطة بعد تلقيه الخسارة السادسة.

وبدا يونايتد فاقدا للحلول طوال الشوط الأول، بل كان فولهام أخطر منه خاصة عبر المهاجم النيجيري أليكس أيوبي.

حاول البرتغالي برونو فرنانديش من ركلة حرة مرت إلى جانب القائم الأيمن (56)، ثم دفع مواطنه المدرب روبن أموريم بالفرنسي ليني يورو والهولندي يوشوا زيركسي (58) لكن من دون جدوى.

وكاد البديل الإسباني أداما تراوري أن يفعلها لفولهام بتسديدة قوية من داخل المنطقة علت المرمى (75)، لكن الهدف جاء أخيرا للضيوف من مارتينيس المتقدم (78).

وحافظ لاعب الوسط البديل توبي كولير على تقدم يونايتد بإنقاذه كرة من على خط المرمى بعد رأسية من المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن (88).

وواصل توتنهام السقوط المدوي وخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري، وجاءت هزيمته أمام ضيفه ليستر سيتي 1 2.

وبعدما افتتح البرازيلي ريشارليسون التسجيل لتوتنهام برأسية إثر عرضية من الإسباني بيدرو بورو (33)، عادل الهدّاف جايمي فاردي النتيجة مطلع الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من الجامايكي بوبي دي كوردوفا ريد (46).

وأعطى المغربي بلال الخنوس التقدم لليستر بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (50).

كان توتنهام المثقّل بالإصابات خسر سبعا من مبارياته التسع الماضية في الدوري الإنكليزي قبل المواجهة الأخيرة، لكنه استعاد توازنه بالفوز على هوفنهايم الألماني 3 2 في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ما عزز حظوظه بالتأهل المباشر.

وبقي فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الذي تعرض لصافرات استهجان، في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، فيما خرج ليستر سيتي من المراكز المهددة بالهبوط بفوزه الرابع فقط، محققا نقطته الـ17 بفارق نقطة عن ولفرهامبتون الثامن عشر.

وبات مستقبل بوستيكوغلو في خطر في ظل المركز المتأخر لفريقه الذي يلعب أمام ليفربول في إياب نصف نهائي كأس إنكلترا، في السادس من شباط/فبراير المقبل، بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف.

قال المدرب الأسترالي "إنها نتيجة مخيّبة، لكن في الوقت عينه لا يمكنني أن أطلب المزيد من هذه المجموعة. بعضهم غير جاهز بنسبة 100 في المئة لكنهم يحاولون تقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف "الأمور ببساطة لا تسير لصالحنا حاليا. الوضع ليس سهلا في هذه اللحظة. علينا أن نتجاوز هذا معا بأكبر قدر من الوحدة".

وعاد برنتفورد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما الكاميروني براين مبويمو (66 من ركلة جزاء) والألماني كيفن شاده (80)، لهدف عبر البديل روماين إس (85).

بفوزه الأول بعد خسارتين وتعادل في الدوري والكأس، رفع برنتفورد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق أربع نقاط عن بالاس الثالث عشر الذي تلقى خسارته الثامنة.

وتعادل أستون فيلا مع ضيفه وست هام بهدف لمثله. سجل للأول جاكوب رامسي (8) وعادل الإيطالي إيمرسون للثاني (70).