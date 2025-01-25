بطولة إنكلترا: ليفربول يواصل صحوته وزحفه نحو اللقب وأرسنال يستعيد توازنه

الرياص - اسماء السيد - لندن : واصل ليفربول صحوته وزحفه نحو اللقب الـ20 في تاريخه والأول منذ عام 2020 عندما أكرم وفادة ضيفه إيبسويتش 4 1 بينها ثنائية وتمريرة حاسمة للدولي الهولندي كودي خاكبو السبت على ملعب "أنفيلد" في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وسجل خاكبو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 44 و60 رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 35 للدولي المصري محمد صلاح الذي رفع رصيده إلى 19 هدفا في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام مطارديه المباشرين النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والسويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل).

كما هو الهدف الـ176 لصلاح في البريمرليغ فانفرد بالمركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين للدوري الممتاز بفارق هدف خلف فرانك لامبارد السادس، والـ100 في الدوري على ملعب أنفيلد، والـ23 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وافتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل لأصحاب الأرض (11)، وسجل جاكوب غريفيس الهدف الوحيد للضيوف (90).

وهو الفوز الثاني تواليا لليفربول بعد تعادلين متتاليين والسادس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق ست نقاط أمام مطارده المباشر أرسنال الذي انفرد بالمركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه ولفرهامبتون 1 0.

ويملك ليفربول مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون.

وضغط ليفربول منذ بداية المباراة ولم يتأخر في افتتاح التسجيل عبر سوبوسلاي إثر تلقيه تمريرة في العمق من المدافع الدولي الفرنسي ابراهيما كوناتيه فتلاعب بالمدافع الإيرلندي دارا أوشي قبل أن يسددها قوية زاحفة بيسراه وأسكنها إلى يسار الحارس كريستيان والتون (11).

وجرب لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر حظه بتسديدة قوية زاحفة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن (21)، وأخرى بعيدة أيضا للقائد المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بين يدي والتون (24).

وتعرض إيبسويتش لضربة قاسية بإصابة لاعب وسطه الويلزي ويس بورنز في كاحل قدمه اليمنى إثر احتكاك مع خاكبو (24) فدخل مكانه بنجامين جونسون (29).

وعزز صلاح تقدم ليفربول عندما تلقى كرة عرضية لخاكبو أمام المرمى فهيأها لنفسه بيمناه وسددها بيسراه من زاوية صعبة داخل المرمى (35).

وأضاف خاكبو الهدف الثالث مستغلا كرة أبعدها الحارس والتون إثر متابعة لسوبوسلاي من مسافة قريبة لتمريرة الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد فأودعها الدولي المجري بسهولة داخل المرمى الخالي (44).

وكاد سوبوسلاي يحقق الثنائية بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن البعيد (45+6).

وكان أول تهديد للضيوف في الدقيقة 60 إثر تسديدة قوية لأوماري هاتكينسون من خارج المنطقة تصدى لها البرازيلي أليسون بيكر.

وسجل خاكبو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة لألكسندر أرنولد (66).

وأنقذ اليسون مرماه من هدف محقق للضيوف بتصديه لرأسية قوية للباراغوياني خوليو أنسيكو من مسافة قريبة (85).

واستعاد أرسنال توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل أمام أستون فيلا (2 2) في المرحلة الماضية وعاد بفوز ثمين من أرض مضيفه ولفرهامبتون 1 0.

وتلقى أرسنال ضربة موجعة في الدقيقة 43 إثر طرد لاعب وسطه مايلز لويس سكيلي بعد تدخل قوي من الخلف على المدافع الإيرلندي مات دوهيرتي.

وتساوى الفريقان على أرضية الملعب في الدقيقة 70 بطرد لاعب وسط ولفرهامبتون البرازيلي جواو غوميش بسبب تدخل قوي على المدافع الهولندي يوريان تيمبر، ونجح المدفعجية بعدها بأربع دقائق في تسجيل هدف الفوز بواسطة المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وانفرد رجال المدرب الاسباني ميكل أرتيتا بالمركز الثاني برصيد 47 نقطة مستغلين الخسارة المذلة لشريكهم نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، أمام مضيفه بورنموث 0 5 بينها هاتريك للبوركينابي دانغو واتارا (55 و61 و87).

وافتتح الهولندي جاستن كلويفرت التسجيل (9)، واختتمه الغاني أنطوان سيمينيو (90+1).

وهي الخسارة الأولى لنوتنغهام فوريست بعد سبعة انتصارات وتعادل واحد، والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 44 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

ويلعب لاحقا مانشستر سيتي مع تشلسي.