شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التعليم والبحث العلمى: ندعم موقف الرئيس السيسي ونرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، برئاسة هشام رضوان أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمها وتأييدها الكامل لموقف القيادة السياسية في رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشيرة إلى أن محاولات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ماهي إلا انتهاكا صارخا بكل المقاييس ليس لهم فقط بل لكل الأمة العربية .



وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، أنها داعمة ومؤيدة بكل قوة لموقف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى رفض تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية، وقالت إن مصر كانت وستظل حائط الصد ضد أي ظلم واستبداد وطغيان يهدد الأمن القومي أو يحاول الاستيلاء علي حق لاي شعب من الشعوب العربية.

وأدانت النقابة التهجير القسري لسكان غزة باعتباره جريمة ضد الانسانية ويجب أن يتصدي المجتمع الدولي بالكامل إلى رفض هذه المحاولات المشينة والتي يترتب عليها إثارة البلبلة و زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية ، وأضافت: ختاما ستظل مصر داعما اساسياً للقضية الفلسطينية ، ورافضة لأي شكل من أشكال استهداف تصفية القضية الفلسطينية، وستظل مصر علي موقفها الداعم لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.