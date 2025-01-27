وزير الخارجية الأسبق: مصر تدعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه ولن تقبل بتهجيره

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القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد العرابى رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تدعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه وترفض المساس بحقوقه، ولن تقبل بأى شكل من الأشكال بمخطط تهجير الشعب الفلسطينى إلى خارج وطنه.



وأضاف العرابى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن موقف مصر من محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم واضح وثابت، حيث سبق وأكدت بما لايدع مجالاً للشك رفضها إخراج الفلسطينيين من أرضهم تحت أى مسمى.



وذكّر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث برسالة إلى العالم أجمع ، منذ بداية حرب غزة 2023 ، مفادها بأنه لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الأراضى المصرية، موضحاً أن مصر كانت واعية وأدركت منذ اللحظة الأولى أن هناك مخططا لتدمير قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة لإفراغه من أهله، وبذلت قصارى جهدها لإحباط هذا المشروع.



وحذر العرابى من أن محاولة تهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، لن يجلب الأمن لإسرائيل ، وسيؤدى إلى مزيد من الاضطرابات وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما سيقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.



ودعا وزير الخارجية الأسبق الدول العربية لاتخاذ موقف موحد وحازم ضد دعوة تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم ومخطط إفراغ أرض فلسطين من شعبها لتصفية قضيتهم العادلة، تلك القضية المحورية بالشرق الأوسط.



وشدد على ضرورة تضافر جهود البلدان العربية والإسلامية لتشجيع ودفع دول العالم نحو الإعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطنى ، وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ، بما فى ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو عام 1967.