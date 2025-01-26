شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: التاريخ لن ينسى دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر قدمت أروع وأفضل المواقف في الدفاع عن حقوق الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن التاريخ سيذكر كل ما قدمته مصر للفلسطينيين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له، أن مصر تحركت في كافة الاتجاهات عبر اتصالاتها وعلاقاتها الدولية لتخفيف الضغط على الفلسطينيين منذ بداية الحرب، بهدف وقف إطلاق النار، ونجحت بالفعل في ذلك، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن مصر نجحت في إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، مضيفًا أن نسبة المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة بلغت 70% من إجمالي حجم المساعدات خلال الـ15 شهرًا الماضية.

وأوضح الجبلاوي أن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية لن يتغير، مؤكدًا أنه رغم العروض التي قُدمت إلى مصر، رفض الرئيس السيسي تمامًا تصفية القضية الفلسطينية من خلال رفضه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قائلاً: “موقف مشرف لقائد عظيم”.