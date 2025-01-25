شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعزز جهوده لتخفيف المعاناة عن أهالى غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل التحالف الوطني جهوده الإنسانية المكثفة لتقديم الدعم العاجل لأهالي القطاع في ظل الأزمة الراهنة.

وتم إرسال قوافل من المساعدات الغذائية والدوائية تشمل الأدوية الأساسية واللوازم الطبية الطارئة، بهدف توفير إغاثة فورية للمصابين والمحتاجين في المناطق الأكثر تضررًا. ويشمل الدعم أيضًا توفير المأوى للعائلات التي فقدت منازلها بسبب التصعيد العسكري المستمر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الرعاية الصحية العاجلة.

ويعكف التحالف الوطني على التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا بأسرع وقت ممكن، مع توفير كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لذلك.

وتساهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة أهالي غزة، وتأتي الجهود ضمن التزام التحالف الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في الأوقات العصيبة.

التحالف الوطني أكد أنه سيواصل العمل بلا كلل لتقديم المزيد من الدعم في الأيام المقبلة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الحالية.



