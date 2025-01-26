شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: التاريخ لن ينسى تضحيات رجال الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة حمل العديد من الرسائل المهمة والحاسمة سواء للداخل أو الخارج، وفى نفس الوقت أجاب على العديد من التساؤلات للمواطنين الخاصة بالأوضاع الجارية التى تشهدها المنطقة والتي انعكست على الأوضاع.

وهنأ النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وزير الداخلية بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، قائلا:" العيون الساهرة التي تحمي الوطن، والتاريخ خير شاهد على تضحيات هؤلاء الرجال الذين لم يترددوا ولو للحظة واحدة للدفاع عن مقدرات الوطن، فهم ورجال القوات المسلحة البواسل درع الوطن وسيفه، وهما عناصر الأمان ونشر الأمن تحقيق الاستقرار على أرض الوطن بل فى المنطقة بالكامل، والجميع يكن لهم كل احترام وتقدير وستظل سيرتهم فى التاريخ ناصعة البياض عطرة".

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد للجميع أن مصر لم ولن تنسى تضحيات أبطالها وجنودها البواسل، وأن هذه التضحيات حافظت على مؤسسات الوطن ومقدراته وحفظ أمنه القومى، بل وحفظ أمن واستقرار المنطقة، ولهذا لم ينسى أحد هذه التضحيات الكبيرة التى قدموها من أجل رفعة الوطن.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى تطرقت للعديد من الملفات والأوضاع ورؤية مصر للتعامل مع مرحلة استكمال بناء الجمهورية الجديدة فى ظل التحديات، مؤكدا أن الدولة استطاعت أن تحقق التوازن بين البناء وتحقيق التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت الحفاظ على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.