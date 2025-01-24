بطولة فرنسا: ليون لتخطي ازماته بمواجهة نانت وسان جرمان لتعزيز صدارته

الرياص - اسماء السيد - باريس : يتطلع ليون بشدة للتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الا أن بدايته المتعثرة في العام الجديد تضع آماله في مهب الريح في ظل معاناته المالية الحادة والتحديات التي تواجه مالكه الأميركي، ذلك عندما يحل ضيفا على نانت الاحد ضمن المرحلة 19.

ولا يزال ليون يكافح على جبهات عدة كان آخرها تعادله السلبي أمام فنربهتشه التركي الخميس ضمن مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث يضع نصب عينيه الذهاب بعيدا.

أما محليا، ففاز ليون مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري الفرنسي وسيحل على نانت الأحد بعد تراجعه الى المركز السادس بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.

كذلك، تعرض ليون لخسارة مذلة امام بورغوان جايو من الدرجة الخامسة بركلات الترجيح في كأس فرنسا الاسبوع الماضي، الا ان التأهل الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2019 2020 يبقى الأولوية القصوى بالنسبة للنادي الذي هيمن على الكرة الفرنسية لفترات طويلة في بداية الألفية الثالثة.

وحذرت هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية، نادي ليون، أخيرا من أنه سيهبط في نهاية هذا الموسم إذا لم يتخذ إجراءات جذرية لتقليص الديون.

ويُعد ليون جزءا من مجموعة "إيغل" لكرة القدم التي يملكها جون تكستور والتي تمتلك ايضا العديد من الأندية الأخرى على غرار بوتافوغو البرازيلي.

وأدت ديون بطل فرنسا سبع مرات الى فرض عقوبة عليه بمنعه من إبرام أي صفقة في سوق الانتقالات الشتوية، لكنه بقي قادرا على التوقيع مع صانع اللعب الأرجنتيني تياغو ألمادا على سبيل الإعارة من بوتافوغو.

لكن يتعين على ليون جمع الأموال من خلال المبيعات، وهذا ما قد يهدد قدراته التنافسية في بيئة محلية يعتقد تكستور أنها تخضع لسيطرة باريس سان جرمان بشكل غير عادل.

سان جرمان للفوز السادس تواليا

ويسعى مدرب ليون بيار ساج الى ابعاد فريقه عن الاجواء المحيطة به وتفادي الاستمرار في المسار الانحداري بعدما استهل الموسم بشكل جيد، إذ أخفق الفريق في الفوز في آخر مباراتين له في الدوري، وتشكل المباراة امام نانت الخامس عشر أفضل فرصة لاستعادة نغمة الفوز.

من ناحية أخرى، يسعى باريس سان جرمان الى تحقيق فوزه السادس تواليا في مختلف المسابقات عندما يواجه رينس السبت.

ويتصدر سان جرمان الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق مريح نسبيا، 9 نقاط، عن مرسيليا الثاني.

كما يتسلح فريق المدرب الاسباني لويس إنريكي بفوز مثير على مانشستر سيتي بطل انكلترا 4 2 بعدما عوض تأخره 0 2 برباعية في نصف الساعة الاخيرة من المباراة ضمن المسابقة القارية.

وعزز بالتالي سان جرمان حظوظه بالتأهل الى الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي حيث تقدم الى المركز 22 في ترتيب المجموعة الموحدة من دوري الأبطال.

من ناحية أخرى، يخوض مرسيليا مباراة صعبة امام مضيفه نيس الخامس.

ويمني مرسيليا النفس بوضع حد لمسلسل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولتين الاخيرتين امام ستراسبورغ وليل بالنتيجة ذاتها (1 1).

ويتطلع ليل الى تثبيت موقعه في المركز الثالث وتعويض خيبته القارية حيث فقد كل حظوظه بالتأهل الى ملحق الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال بخسارته أمام ليفربول الإنكليزي 1 2، عندما يواجه مضيفه ستراسبورغ السبت.

لاعب تحت المجهر: خفيتشا كفاراتسخيليا

قد يخوض الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مباراته الاولى مع سان جرمان امام رينس السبت.

وانضم الدولي الجورجي الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من نابولي الإيطالي مقابل 72 مليون دولار أميركي (70 مليون يورو) قبل أسبوع، بعد أن غاب عن مباراة السبت الماضي التي فاز بها فريقه الجديد على لنس.

ولن يكون كفاراتسخيليا قادرا على المشاركة مع سان جرمان في دور المجموعات من دوري الأبطال، لذا تابع اللقاء الاخير امام سيتي من المدرجات، وسيبقى متفرجا أيضا عندما يحل سان جرمان ضيفا على شتوتغارت الالماني الاسبوع المقبل.

احصائيات بارزة

2 خسر سان جرمان مرتين فقط في 52 مباراة بالدوري منذ بداية الموسم الماضي.

489 لعب الحارس أنتوني لوبيس 489 مباراة لمصلحة ليون، ليصبح خامسا في قائمة اكثر لاعبيه خوضا للمباريات. وسيلعب الاحد بمواجهة فريق مسقط رأسه نانت.