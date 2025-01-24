شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل للاعبي كابيتانو مصر: اترفضت فى اختبارات الزمالك 3 مرات ويجب ألا تيأس والان مع تفاصيل الخبر

وجه أسامة فيصل، مهاجم الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، رسالة إلى لاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال أسامة فيصل للاعبين: "تقدمت لاختبارات الزمالك 4 مرات ولم يتم قبولي إلا في المرة الرابعة، وتصعدت للفريق الأول، أهم شىء ألا تيأس".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، وإيهاب جلال بقيادة عصام الحضري.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.