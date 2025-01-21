شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة دانية آل سعود تلقي الضوء على البطولة الرياضية السادسة لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود المدير التنفيذي بجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة مساء امس للقاء إعلامي دعت إليه عددًا من وسائل الإعلام المختلفة بهدف إلقاء الضوء على البطولة التي ستقيمها الجمعية، “تحت شعار عزيمة لا تقبل الهزيمة 2025 “، والتي ستقام بالصالة الخضراء بمشاركة جميع فئات ذوي الإعاقة والجمعيات التي تعنى بذوي الإعاقة ومدارس الدمج التابعة لوزارة التعليم، وذلك في الفترة “من 27 الى 30 يناير” الحالي.

حيث رحبت سمو الأميرة دانية بجميع الإعلاميين وشكرتهم على الحضور والقت الضوء على البطولة ونوع المسابقات والمشاركين والجهات المشاركة والداعم.

واكدت أن الأنشطة الرياضية تعدّ من الادوار المهمة التي تقدمها الجمعية للاشخاص ذوي الإعاقة في تأهيلهم على اختلاف إعاقاتهم وسبق أن قامت بتنظيم بطولات رياضية تعد من أوائل البطولات على مستوى المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعد هذه البطولة منافسة رياضية بين الأشخاص ذوي الإعاقة صممت خصيصُا لتتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم وتهدف إلى توفير بيئة شاملة وعادلة تمكن المشاركين من ممارسة الرياضة وتحقيق التميز الرياضي وتعزيز صحتهم البدنية والنفسية وزيادة الوعي المجتمعي بقدراتهم ودعم دمجهم في المجتمع وتشجيع المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية ،ورسم السعادة والبهجة على فئة ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال عدة أهداف منها: توعية المجتمع بضرورة دمجهم مع أقرانهم من الأسر، والتكامل المجتمعي بين القطاعات المختلفة.وإشراك القطاعات المختلفة في عرض خدماتهم لفئة ذوي الإعاقة واكتشاف الموهوبين رياضيًا لتشجعيهم وتدريبهم.

وبينت أن البطولة يشارك فيها 260 مشارك ومشاركة من الإعاقة الفكرية، متلازمة داون، اضطراب ذوي التوحد، الإعاقة الحركية، الصم وضعاف السمع “أفراد، مراكز، جمعيات، مدارس، وتشمل العدو، ركوب الدراجات، السباحة، الكراسي المتحركة”. مشيرة إلى أن الجمعية قدمت العديد من البرامج الفريدة والنوعية التي تعني بالهوية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم واستثمار قدرات ذوي الإعاقة للمشاركة الفاعلة في المجتمع لتحقيق رؤية 2030