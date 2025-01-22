شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الحدود الشمالية.. أمطار خفيفة وصواعق رعدية على طريف والان نبدء بالتفاصيل

أقل درجات حرارة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، يصاحبها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 3 عصر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

سجلت كل من طريف وتبوك أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت كل منهما درجتين مئوية.

وجاء ترتيب أقل درجات حرارة في المملكة كالتالي:

- طريف وتبوك درجتان مئوية.

- رفحاء 3 درجات مئوية.

- القريات وعرعر 4 درجات مئوية.

- القصيم وسكاكا 5 درجات مئوية.



درجات الحرارة الصغرى

سجلت الدمام 8 درجات مئوية ليلة الثلاثاء/الأربعاء، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة كالتالي:

-الدمام 8 درجات مئوية.

-مكة المكرمة 22 درجة مئوية.

- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.

-الرياض 9 درجات مئوية.

-جدة 21 درجة مئوية.

- أبها 9 درجات مئوية.

-تبوك 3 درجات مئوية.

-بريدة 6 درجات مئوية.

-حائل 4 درجات مئوية.

-الباحة 10 درجات مئوية.

- عرعر 4 درجات مئوية.

- سكاكا 4 درجات مئوية.

- جازان 22 درجة مئوية.