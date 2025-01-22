شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولاية بولو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، إثر اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1877040972728566261?ref_src=twsrc%5Etfw
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1877040972728566261?ref_src=twsrc%5Etfw
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، إثر اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ اندلاع حريق في منتجع بولاية بولو في الجمهورية التركية ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".