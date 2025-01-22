شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتيح أمانة منطقة الرياض خدمة طلب نظام البناء لقطعة الأرض، من خلال الخدمات الإلكترونية، عبر خطوات ميسّرة؛ للاطلاع على الضوابط التنظيمية لقطعة الأرض واستخدامها، وفق آلية مطوّرة لتحسين تجربة المستفيد.

وأوضحت الأمانة أن البوابة المكانية وتطبيق مدينتي تتيح للمستخدم إمكانية الاطلاع على معلومات قطعة الأرض، مما يسهّل الوصول إلى المعلومات البلدية، والجيومكانية في منطقة الرياض، وتوفير العديد من خيارات البحث والعرض لموقع الحي، أو المخطط، في إطار جهود الأمانة لتسهيل الخدمات المقدمة للسكان، الارتقاء بالتنمية الحضرية.

وتسهم البوابة المكانية للأمانة في استكشاف المحيط المكاني، من قِبل الأفراد أو الشركات، من خلال مجموعة من الخيارات والمزايا المتنوعة في البحث وعرض البيانات.

يُشار إلى أن خدمة طلب نظام البناء تأتي في إطار مبادرات أمانة منطقة الرياض لرفع مستوى الشفافية والثقة في الاستثمار العقاري وتعزيز العدالة وتساوي حقوق المجتمع في الوصول للمعلومة بكل يسر وسهولة، وصولًا إلى تجربة رقمية مميزة، ترتقي بجودة الحياة، كما يمكن للمستخدمين للاطلاع على الخدمة من خلال تطبيق مدينتي:هنا