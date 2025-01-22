شكرا لمتابعة خبر عن صورة جماعية لولي العهد مع أصحاب السمو عقب اجتماع مجلس الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر سمو ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في صورة جماعية مع أصحاب السمو والمعالي الوزراء، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي أقيم اليوم في مدينة العلا.

وجاء اجتماع المجلس بالمخيم الشتوي في المدينة، التي تجمع بين الأصالة والحداثة في واحدة من أبرز المدن التراثية في المملكة.

وعقد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجاءت الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية.

ويظل مجلس الوزراء، تحت قيادة سمو ولي العهد، يعمل على تعزيز مسيرة التنمية واتخاذ القرارات التي تعكس تطلعات رؤية المملكة 2030.