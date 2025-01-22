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المغلوث يرأس الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رأس مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام د. عبدالله بن أحمد المغلوث، أمس الاجتماع الافتراضي الدوري الرابع لمجلس إدارة الأكاديمية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية م. خالد بن عابدين زين العابدين، جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل مناقشة مُجمل التوصيات، والقرارات للمجلس، وما اتُخذ حيالها خلال عام 2024.

نموذج الاستدامة المالية للأكاديمية

كما قُدِم عرض تفصيلي عن نموذج الاستدامة المالية للأكاديمية، الذي يسعى إلى تعزيز الإيرادات الذاتية وضمان الاستمرارية المالية بما يدعم تحقيق أهداف الأكاديمية الاستراتيجية.

مساعد وزير الإعلام يرأس الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام - واس

وتناول الاجتماع أيضًا التوجهات والأولويات الإستراتيجية للعام الحالي 2025، إذ ركزت النقاشات على تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، وزيادة تفعيل البرامج التدريبية المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية لدعم قطاع الإعلام والاتصال.

تأهيل الكفاءات الوطنية

تعمل أكاديمية الإعلام السعودية تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم برامج تدريبية مبتكرة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، ودعم تطور القطاع الإعلامي في المملكة.

مساعد وزير الإعلام يرأس الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام - واس
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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