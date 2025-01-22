شكرا لقرائتكم خبر عن المغلوث يرأس الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية د. عبدالله بن أحمد المغلوث، أمس الاجتماع الافتراضي الدوري الرابع لمجلس إدارة الأكاديمية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية م. خالد بن عابدين زين العابدين، جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل مناقشة مُجمل التوصيات، والقرارات للمجلس، وما اتُخذ حيالها خلال عام 2024.

نموذج الاستدامة المالية للأكاديمية

كما قُدِم عرض تفصيلي عن نموذج الاستدامة المالية للأكاديمية، الذي يسعى إلى تعزيز الإيرادات الذاتية وضمان الاستمرارية المالية بما يدعم تحقيق أهداف الأكاديمية الاستراتيجية.



تأهيل الكفاءات الوطنية

وتناول الاجتماع أيضًا التوجهات والأولويات الإستراتيجية للعام الحالي 2025، إذ ركزت النقاشات على تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، وزيادة تفعيل البرامج التدريبية المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية لدعم قطاع الإعلام والاتصال.

تعمل أكاديمية الإعلام السعودية تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم برامج تدريبية مبتكرة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، ودعم تطور القطاع الإعلامي في المملكة.

