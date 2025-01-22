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شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية تغطي مناطق المملكة خلال الأيام الثلاثة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت جمعية الطقس والمناخ عن توقعاتها للطقس في الأيام الثلاثة القادمة، موضحة بأن المملكة ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة.
وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: “الأربعاء ٢٢ رجب، أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة، أمطار متفاوتة قد تصل إلى متوسطة على أجزاء من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة” .
وأردفت : “الخميس ٢٣ رجب، سحب رعدية وأمطار متفاوتة على أجزاء من منطقة حائل خصوصًا جنوبها الغربي وجنوبها إلى شرقها، وشمال إلى شمال شرق منطقة القصيم، سحب رعدية وأمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة مكة الباحة عسير جازان” .
وأضافت : ليلة ونهار الجمعة ٢٤ رجب، سحب رعدية وأمطار متفاوتة على أجزاء من شرق منطقة حائل وشمال شرق منطقة القصيم ونواحي رفحاء، لينه، ساموده، مشذوبه، أم الجماجم، الأرطاوية، حفر الباطن، الصمان، الصداوي، الدبدبه” .
واختتمت جمعية الطقس والمناخ تغريدتها : مساء الجمعة فرص خلايا رعدية وأمطار متفاوتة سريعة نواحي الدوادمي، شقراء وربما تشمل مدينة الرياض والمحافظات القريبة من العاصمة .