شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية تغطي مناطق المملكة خلال الأيام الثلاثة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت جمعية الطقس والمناخ عن توقعاتها للطقس في الأيام الثلاثة القادمة، موضحة بأن المملكة ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: “الأربعاء ٢٢ رجب، أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من مناطق ‎تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة، أمطار متفاوتة قد تصل إلى متوسطة على أجزاء من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة” .

وأردفت : “الخميس ٢٣ رجب، سحب رعدية وأمطار متفاوتة على أجزاء من منطقة ‎حائل خصوصًا جنوبها الغربي وجنوبها إلى شرقها، وشمال إلى شمال شرق منطقة ‎القصيم، سحب رعدية وأمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق ‎المدينة ‎مكة الباحة ‎عسير ‎جازان” .

وأضافت : ليلة ونهار الجمعة ٢٤ رجب، سحب رعدية وأمطار متفاوتة على أجزاء من شرق منطقة حائل وشمال شرق منطقة ‎القصيم ونواحي رفحاء، لينه، ساموده، مشذوبه، أم الجماجم، الأرطاوية، حفر الباطن، الصمان، الصداوي، الدبدبه” .

واختتمت جمعية الطقس والمناخ تغريدتها : مساء الجمعة فرص خلايا رعدية وأمطار متفاوتة سريعة نواحي الدوادمي، شقراء وربما تشمل مدينة الرياض والمحافظات القريبة من العاصمة .