شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2025 العديد من الأخبار منها غياب أبو على عن قائمة الأهلي في مباراة فاركو غدًا، الزمالك يدرس إصدار بيان بعد مناقشة مصير زيزو.. الإسماعيلي يفوز على سموحة.

الأهلي يقترب من حسم صفقة البرازيلى إيفرتون خلال ميركاتو الشتاء

اقترب النادي الأهلي من ضم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي أوسترافا التشيكي بعد تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي خلال الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.

الأهلى بدون مهاجمين ولا أجنحة أمام فاركو .. كولر يعلن القائمة بغياب أبو على

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.، التى شههدت غياب خط الهجوم الأحمر بالكامل سواء للإصابات مثل وسام أبو على وطاهر طاهر أو الرحيل مثل كهربا وبيرسى تاو.

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 حكام لمباراة الأهلى وبيراميدز.. تعرف عليهم

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين 3 أسماء لادارة مباراة الأهلى وبيراميدز يوم الأحد المقبل فى الدورى الممتاز، وهم الثلاثى أمين عمر ومحمود البنا وأحمد الغندور.

الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف النبريص ويصعد للمركز الثامن بجدول الدورى

فاز الإسماعيلى على سموحة بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة التاسعة لدورى نايل .



طلائع الجيش يهزم إنبي بهدف فتح الله في الدوري المصري

نجح فريق طلائع الجيش في الفوز علي إنبي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مكافآت خاصة لتحفيز منتخب اليد قبل انطلاق الدور الرئيسي لبطولة العالم

عقد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي منتخب مصر لتحفيزيهم قبل مواجهة إيسلندا بالدور الرئيسي لبطولة العالم غدا.

الأهلى بدون 11 لاعبا أمام فاركو بالدورى.. وسر إراحة وسام أبو على

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، 11 لاعب من قائمة فريقه لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يعلن إقامة عزاء ميمي الشربيني الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم

يقيم النادي الأهلي عزاء ميمي الشربيني نجم الفريق ومنتخب مصر الأسبق والمعلق الكروي الشهير، مساء بعد غد الخميس بمسجد عمر مكرم.

حسام وإبراهيم حسن يحضران قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب يوم 27 يناير الجاري.

زيزو يغازل جماهير الزمالك بإشارة بقاء: نتطلع إلى التالى والتالى

غازل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، فى ظل الأحداث المثارة على الساحة الرياضية بشأن مصيره مع ناديه الحالى، بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية وعدم التوقيع على عقد التجديد.



الزمالك يدرس إصدار بيان بعد مناقشة مصير زيزو فى اجتماع مجلس الإدارة

يدرس مسئولو نادى الزمالك، إصدار بيان بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى سينعقد اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، بعد الأزمة التى حدثت فى الساعات الماضية ولم يتم توقيع العقود بشكل رسمى.

مودرن سبورت يتعاقد مع معتز زدام لاعب الترجي التونسي والمصري السابق

تعاقد مسئولي نادي مودرن سبورت مع التونسى معتز زدام قادما من الترجى التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أبو ريدة يجتمع بالشركة الراعية لملابس المنتخبات لمناقشة التصميمات الجديدة

عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي للفرق بالشركة الراعية لملابس المنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية، بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، حمادة زاهر مدير إدارة التسويق، والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات.

حرس الحدود يهزم غزل المحلة 1-0 بدورى NILE .. فيديو

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

البنك الأهلى يهزم الجونة 2 - 1 ويقفز للمركز السادس بالدورى

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.