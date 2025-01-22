شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الجونة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق البنك الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على استاد خالد بشارة بالجونة ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.

الجونة ضد البنك الاهلي

وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 14 فى المركز السادس، حصدها بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفان واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

أهداف الجونة ضد البنك الاهلي

كان الجونة هو صاحب المبادرة عن طريق أحمد مجدى كهربا فى الدقيقة 12، قبل أن يتمكن البنك الأهلى من قلب الطاولة وإدارك التعادل عن طريق أسامة قيصل من ضربة جزاء فى الدقيقة 35، ثم أضاف ياو أنور هدف الفوز للبنك فى الدقيقة 59.

تشكيل مباراة الجونة ضد البنك الاهلي

وجاء تشكيل البنك الاهلي :

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، احمد النادرى، محمد ابراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو.

فيما جاء تشكيل الجونة :

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي، أحمد العش، أحمد حسام وأحمد رضا.

خط الوسط: عبد الجواد محمد، رضا صلاح وفافور أكيم.

الهجوم: أوجو صامويل، سيف شكيا وعلي الزاهدي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين، أحمد شوشة، محمد محمود، نور السيد، بلال السيد، أليو جاتا، مروان محسن، مازن ياسر وأرنود.