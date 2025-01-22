شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم سموحة بهدف النبريص ويصعد للمركز الثامن بجدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على سموحة بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة التاسعة لدورى نايل .
أحرز هدف المباراة الفلسطيني خالد النبريص من تسديدة قوية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ، بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى ، بينما تجمد رصيد سموحه عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر .الإسماعيلي ضد سموحة
جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :-
حراسة المرمى : أحمد عادل
الدفاع : عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، عماد حمدي ، محمد نصر.
الوسط : عبد الرحمن الدح ،محمد عبد السميع ، محمد بيومي ، إريك تراوري ، مروان حمدي.
الهجوم : خالد النبريصي.
بينما يتواجد علي مقاعد البدلاء كلا من كمال السيد، حاتم سكر، هشام محمد، نادر فرج، عبد الله محمد، محمد حسن، عمر القط، على الملواني، محمد خطاري.
حارس مرمى : الهاني سليمان.
خط الدفاع : عبد الرحمن عامر وبركات حجاج وهشام حافظ ومحمد ربيعة.
خط الوسط : محمد كناريا ومحمود صابر وعبد الكريم الوادي وإسلام جابر .
خط الهجوم : صموئيل اماندي وحسام حسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد أشرف حارسًا وبرفقته شريف رضا ومحمد مصطفى ميدو ومصطفى البدري ومحمدسعيد زيكا وأبو بكر ليادي ومحمد سالم ودوكو دودو ومحمد كونية.
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