شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم إنبي بهدف فتح الله في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طلائع الجيش في الفوز علي إنبي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل محمد فتح الله الهدف الأول لفريق طلائع الجيش أمام إنبي، في الدقيقة 61 من زمن المباراة التي اقيمت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على إستاد بتروسبورت.

إنبي ضد طلائع الجيش

وخاض فريق إنبى بقيادة محمد إسماعيل المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. أحمد صبيحة ، أحمد خليل "كالوشا" ، محمد سمير ،

خط الوسط .. أحمد العجوز ، مصطفى دويدار ، محمد شريف حتحوت ، محمد ناصر.

الهجوم .. أحمد نادر حواش ، مصطفى شكشك ، أحمد أمين "أوفا".

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد شعبان.

خط الدفاع .. خالد سطوحى ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد متعب.

خط الوسط .. أحمد عبد الرحمن ، عماد فتحى ، على فتحى ، حامد خالد.

الهجوم .. يسرى وحيد ، جودون شيكا ، كريم طارق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش الي النقطة 11 في المركز التاسع فيما استمر إنبي في المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط.