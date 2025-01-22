شكرا لقرائتكم خبر عن 29 هدفا حصيلة الجولة الثامنة عشر لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الثامنة عشر من دورى المحترفين 29 هدفا في المباريات العشر التي أقيمت، وكانت مباراة الترسانة وبلدية المحلة الأكثر غزارة تهديفية، حيث انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها في لقاء مثير.

وكانت مباريات الجولة انتهت على النحو التالى: فوز وادى دجلة على راية بهدفين نظيفين، والداخلية على الاتصالات بهدفين لهدف، وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون بهدف لمثله، والمنصورة على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تعادل بروكسى مع سبورتنج بهدفين لمثليهما، وفوز أبو قير على ديروط بهدفين مقابل هدف، وأسوان على لافيينا بنفس النتيجة، والقناة على بترول أسيوط بهدف مقابل لا شىء، والسكة الحديد على السويس بهدف مقابل لا شىء، وتعادل الترسانة مع بترول أسيوط بثلاثة أهداف لمثليهما.