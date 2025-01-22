شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريص: شكرا لجمهور الإسماعيلي على الدعم.. والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبني عبد الله ـ عمر انورالثلاثاء، 21 يناير 2025 10:30 م
عبّر خالد النبريص، مهاجم وهداف الإسماعيلي، عن بالغ سعادته بحصد فريقه الانتصار على سموحة وإسعاد الجماهير.
أحرز خالد النبريص هدف الإسماعيلى الوحيد في مباراته أمام سموحة، والتي انتهت لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء في الجولة التاسعة لدورى نايل.
وفاز الإسماعيلى على سموحة بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية، ضمن فعاليات الجولة التاسعة لدورى نايل.
أحرز هدف المباراة الفلسطيني خالد النبريص من تسديدة قوية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد سموحه عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.
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