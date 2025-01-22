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نتائج مباريات اليوم فى الدوري المصري

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نتائج مباريات اليوم فى الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 4 مباريات فى الجولة التاسعة من دورى نايل، حيث أقيمت مباراتى الجونة والبنك الأهلى، والمحلة والحدود فى الرابعة عصرا، بينما أقيمت مباراتى الإسماعيلى وسموحه ، وإنبى وطلائع الجيش فى السابعة مساء. 

الجونة - البنك الأهلى 

حقق البنك الأهلى فوزا ثمينا خارج ملعبه بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 14 نقطة ويرتقى للمركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 6 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى ويتعقد موقفه بالجدول. 

غزل المحلة - حرس الحدود 

واصل حرس الحدود سلسلة لقاءاته القوية متفوقا على غزل المحلة بملعب الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمرو الجزار مدافع المحلة فى نفسه، ليرتفع رصيد الحدود إلى 9 نقاط فى المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 8 نقاط فى المركز الرابع عشر. 

الإسماعيلى - سموحة 

فاز الإسماعيلى على سموحة بهدف مقابل لا شىء أحرزه الفلسطينى خالد النبريص ليرتفع رصيد الدراويش إلى 12 نقطة فى المركز الثامن ، بينما توقف رصيد الموج الأزرق عند 8 نقاط فى المركز الخامس عشر.

إنبى - طلائع الجيش 

فاز طلائع الجيش على إنبى بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد فتح الله، ليرفع الفريق العسكرى رصيده إلى 11 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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