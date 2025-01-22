شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم 4 مباريات فى الجولة التاسعة من دورى نايل، حيث أقيمت مباراتى الجونة والبنك الأهلى، والمحلة والحدود فى الرابعة عصرا، بينما أقيمت مباراتى الإسماعيلى وسموحه ، وإنبى وطلائع الجيش فى السابعة مساء.

الجونة - البنك الأهلى

حقق البنك الأهلى فوزا ثمينا خارج ملعبه بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 14 نقطة ويرتقى للمركز السادس، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 6 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى ويتعقد موقفه بالجدول.

غزل المحلة - حرس الحدود

واصل حرس الحدود سلسلة لقاءاته القوية متفوقا على غزل المحلة بملعب الأخير بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمرو الجزار مدافع المحلة فى نفسه، ليرتفع رصيد الحدود إلى 9 نقاط فى المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 8 نقاط فى المركز الرابع عشر.

الإسماعيلى - سموحة

فاز الإسماعيلى على سموحة بهدف مقابل لا شىء أحرزه الفلسطينى خالد النبريص ليرتفع رصيد الدراويش إلى 12 نقطة فى المركز الثامن ، بينما توقف رصيد الموج الأزرق عند 8 نقاط فى المركز الخامس عشر.

إنبى - طلائع الجيش

فاز طلائع الجيش على إنبى بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد فتح الله، ليرفع الفريق العسكرى رصيده إلى 11 نقطة فى المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند 7 نقاط فى المركز السادس عشر.