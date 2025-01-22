شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلي ضد سموحة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز خالد النبريص هدف الإسماعيلى الوحيد في مباراته أمام سموحه والتي انتهت لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء في الجولة التاسعة لدورى نايل.

وحقق الإسماعيلى فوزا غاليا على سموحة بهدف مقابل لا شىء أحرزه الفلسطيني خالد النبريص، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى محرزا هدف فريقه الوحيد.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدي، محمد نصر.

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، محمد بيومي، إريك تراوري، مروان حمدي.

الهجوم: خالد النبريصي.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من كمال السيد، حاتم سكر، هشام محمد، نادر فرج، عبد الله محمد، محمد حسن، عمر القط، على الملواني، محمد خطاري.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس مرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر وبركات حجاج وهشام حافظ ومحمد ربيعة.

خط الوسط: محمد كناريا ومحمود صابر وعبد الكريم الوادي وإسلام جابر.

خط الهجوم: صموئيل اماندي وحسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد أشرف حارسًا وبرفقته شريف رضا ومحمد مصطفى ميدو ومصطفى البدري ومحمد سعيد زيكا وأبو بكر ليادي ومحمد سالم ودوكو دودو ومحمد كونيه.