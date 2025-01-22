شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 21/1/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 21/1/2025 ، 4 مباريات، حيث فاز حرس الحدود على غزل المحلة بهدف نظيف، والبنك الأهلي يفوز على الجونة 2-1، وخسر إنبي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما تمكن الإسماعيلي بالفوز على سموحة 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كل من الزمالك وبيراميدز، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 11 فى المركز التاسع، فيما استمر إنبي فى المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 14 فى المركز السادس، واحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري.

فيما ارتفع رصيد فريق حرس الحدود للنقطة التاسعة محتلا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة الثامنة محتلا المركز الثالث عشر، بينما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد سموحة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.