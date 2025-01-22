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جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 21/1/2025

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 21/1/2025 ، 4 مباريات، حيث فاز حرس الحدود على غزل المحلة بهدف نظيف، والبنك الأهلي يفوز على الجونة 2-1، وخسر إنبي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما تمكن الإسماعيلي بالفوز على سموحة 1-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كل من الزمالك وبيراميدز، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 11 فى المركز التاسع، فيما استمر إنبي فى المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، وارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 14 فى المركز السادس، واحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري.

فيما ارتفع رصيد فريق حرس الحدود للنقطة التاسعة محتلا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة الثامنة محتلا المركز الثالث عشر، بينما رفع الإسماعيلى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد سموحة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.


ترتيب الدوري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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