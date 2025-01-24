شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى NILE .. ناصر منسى ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفراد ناصر منسى، مهاجم فريق الزمالك، بتصدر جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 5 أهداف عقب انتهاء الجولة التاسعة من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بتروجت، بينما التقى الزمالك مع مودرن سبورت.

مودرن سبورت يهزم الزمالك 1-0 ويحقق أول انتصار بدورى Nile

حقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

بتروجت يهزم المصري 2-1 ويتقدم للمركز السابع بالدوري

وحقق فريق بتروجت فوزاً ثميناً على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، والتي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم بتروجت بثنائية نظيفة.



جدول ترتيب الهدافين

جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"