شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الجونة تحت قيادة علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الساحلي، الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وطوى الجهاز الفني للجونة بقيادة علاء عبد العال سريعا صفحة مباراة البنك الأهلي التي جمعت الفريقين أمس، وبدأ تركيزه حاليا على مواجهة الزمالك التي يسعى من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين.

ويحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفان واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

وخسرالجونة أمام البنك الأهلي بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE.

كان الجونة هو صاحب المبادرة عن طريق أحمد مجدى كهربا فى الدقيقة 12، قبل أن يتمكن البنك الأهلى من قلب الطاولة وإدارك التعادل عن طريق أسامة قيصل من ضربة جزاء فى الدقيقة 35، ثم أضاف ياو أنور هدف الفوز للبنك فى الدقيقة 59.