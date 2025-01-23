شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت مودرن سبورت الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية متصدراً مجموعته بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر مودرن سبورت من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها وإكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز حيث يعتمد جروس على تألق الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي في الفترة الأخيرة.

في المقابل ، يتطلع الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لمودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويأمل مودرن في تحسين أدائه الهجومي بقيادة أحدث صفقاته محمد هلال المنضم من البنك الأهلي بجانب علي فوزي وأحمد يوسف ثنائي إنبي.