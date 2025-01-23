أستراليا المفتوحة: سابالينكا إلى النهائي الثالث تواليا بفوزها على بادوسا

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة تواليا بفوزها الخميس في نصف النهائي على الإسبانية باولا بادوسا الحادية عشرة 6 4 و6 2 في ساعة و26 دقيقة.

وباتت ابنة الـ26 عاما على بعد فوز من لقبها الثالث تواليا في ملبورن والرابع لها في البطولات الكبرى، بعدما أحرزت أيضا عام 2024 لقب فلاشينغ ميدوز التي وصلت إلى مباراتها النهائية قبلها بعام، لكنها قد تتواجه مع البولندية إيغا شفيونتيك الثانية والتي تلتقي لاحقا الخميس مع الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة.

وفي المقابل، انتهت مغامرة بادوسا عند حاجز دور الأربعة الذي تبلغه للمرة الأولى في البطولات الأربع الكبرى، وهي الإسبانية الأولى التي تصل إلى هذا الدور في الغراند سلام منذ غاربيني موغوروسا في ملبورن أيضا عام 2020.

ويشكل التأهل إلى نصف النهائي عودة رائعة لابنة الـ27 عاما إلى ملاعب الكرة الصفراء بعدما كانت خارج قائمة أفضل 100 لاعبة قبل عام بعد إصابتها بكسر إجهادي في ظهرها كاد أن يدفعها إلى الاعتزال.

لكن المشوار وصل إلى نهايته الخميس بتلقيها الهزيمة السادسة من أصل ثماني مواجهات مع سابالينكا التي حققت انتصارها العشرين تواليا في البطولة الأسترالية وباتت على بعد فوز من أن تصبح أول لاعبة تتوج باللقب ثلاث مرات متتالية منذ عام 1999 عندما فعلتها السويسرية مارتينا هينغيس (1997 و1998 و1999).

وكانت بداية سابالينكا متعثرة، إذ وبعدما فرطت في الشوط الأول بفرصة لكسر إرسال منافستها، تمكنت الأخيرة من انتزاع الشوط الثاني على إرسال البيلاروسية التي وجدت نفسها متخلفة 0 3، لكنها حافظت على رباطة جأشها وكسرت إرسال الإسبانية في الشوط الرابع، ما أعادها إلى الأجواء.

وحصلت حاملة اللقب على فرصتين للكسر مجددا في الشوط الخامس وترجمت الثانية، لتتقدم 3 2 ثم 4 2 وصولا إلى حسم المجموعة 6 4 في 53 دقيقة بإرسال ساحق.