شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن هطول الأمطار

هطول أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم الخميس على أجزاء من 10 مناطق.وتستمر الأمطار حتى الساعة 9 مساء في بعض المناطق، وحتى 11 مساء في مناطق أخرى.وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار المتوسطة.مكة المكرمة: العاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والكامل والعرضيات ورهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنية.المدينة المنورة: الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.الجوف: ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر وطريف.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.تبوك: الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.