شكرا لمتابعة خبر عن العمل خارج ساعات الدوام جبريًا ويحق للعامل الشكوى .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال عبدالله الخرصان، خبير موارد بشرية، إن القضاء على العمل الجبري كان في الماضي حلمًا للممارسين في هذا المجال، موضحًا أن المقصود بالعمل الجبري هو أي خدمة أو عمل يغتصب من شخص تحت التهديد بأي عقوبة.

وأضاف الخرصان خلال مداخلته عبر قناة «روتانا خليجية»، أن العمل خارج ساعات العمل يعد عملًا جبريًا، وعليه غرامات، ولكن بعض العمالة تجهل بحقوقها، وحاليًا توجد منصات تابعة لوزارة الموارد البشرية تتيح للعمال تقديم شكاوى ضد أي منشأة تخالف حقوقهم.

وأكد على أن المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم، تضع حقوق الإنسان في أولوياتها، وهذا يتجسد في سياسة القضاء على العمل الجبري التي تتماشى مع رؤية 2030، والتي من ضمن أهدافها توفير بيئة ملائمة ومثالية للبشر، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في الاتفاقيات الدولية.

وفيما يتعلق العمالة المنزلية، أوضح خبير الموارد البشرية أن هناك عقود تلزم كل من العامل وصاحب العمل بإبرام عقد موثق قبل استقدامه، مشيرًا إلى أن وزارة العمل هي الطرف المشرع والفاصل، وفي حال وجود أي نزاع، يتم اللجوء إلى القضاء العمالي.

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