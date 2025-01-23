شكرا لمتابعة خبر عن إخصائي : إذا كانت عيناك زائغتين تجاه الرجال فلا تتزوجي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الدكتور عبد السلام محمد رسالة للسيدات قائلاً: “إذا لم تكوني مؤهلة ولا تتحملين المسؤولية للقيام بحق الزوج والبيت، فلا تخدعي من يتقدم لك وتوهميه بأنك المرأة المناسبة.”

وقال محمد عبر فيديو: “لا تخدعي هذا المسلم، فهو يوفر تكاليف الزواج وتبعاته بصعوبة ، لا تفكري أن الأمر سهل، فهو تعب وكافح وأرهق وسهر وقد يكون استدان حتى يأتي بك، فهو يريد الاستقرار وامرأة تعطيه الحب.”

وتابع الطبيب ، إذا كنت صاحبة علاقات لا تتزوجي، وإذا لم تكوني مؤهلة للرعاية وتربية الأطفال لا تتزوجي وإذا كنت معتادة على الكافيهات والخروج إلى بيت صديقاتك باستمرار لا تتزوجي لأن أمثالك لا تصلح للزواج والتربية.

وحذر السيدات قائلاً ، إذا كانت عيناك زائغتين تجاه الرجال وأهلك يتركون لك الحبل على الغارب، فلا تتزوجي ، لأنك سترتبطين برجل سيحاسبك على تصرفاتك وإذا كنت لا تعرفين إدارة البيت من نظافة وطبخ واهتمام وحكمة وصبر، تعلمي أولاً ثم تزوجي ، فبيت الزوج ليس للتدريب، فهذا كان في الماضي.