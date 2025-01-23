شكرا لقرائتكم خبر عن لص يقتحم منزلًا ويقتل مالكه ويسرق أمواله.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت احدى قرى محافظة إب (وسط اليمن) جريمة مروعة انتهت بقتل مواطن على يد لص من الهمشين، في ظل تصاعد منسوب الجريمة في المحافظة.

وقال مصدر محلي أن لصًا أقدم على قتلس السيد أمين محمد ملهي أحمد محمد (65) عاما بعد اقتحام منزله الذي يسكن فيها في منطقة ويخان في مدينة إب

وفي التفاصيل أوضحت المصادر أن الجريمة حدثت قبل أسبوعين حيث أقدم المدعو محمد احمد عاقل ويلقب بـ(علوش)، على اقتحام منزل المحنى عليه مستغلا تواجدة بمفرده والتوجه إلى غرفته وقام بخنقه حتى الموت.

وأشارت المصادر إلى أن الجناني قام بسرقة الأشياء الثمينة ومنها أموال بالعملة السعودية ومجوهرات وجوالات وجنبية تصل قيمتها إلى 5 ملايين ريال، ولاة بالقرار.

وأفادت المصادر أنه وبعد عودة أهل الضحية إلى المنزل واكتشاف الجريمة تم ابلاغ الجهات الأمنية التي بدورها وصلت إلى الجاني الذي كان قد فر إلى قريته بمديرية فرع العدين.

وقالت المصادر إن الجاني المدعو "علوش" كان قد بدأ ببناء منزل له في منطقة سوق الحرية بمديرية العدين من الأموال التي سرقها من المجني عليه، مؤكدة أنه تم استعادة جزء كبير من المسروقات التي قام بسرقتها.